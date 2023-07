MPAC se junta à Defensoria Pública em evento de justiça e cidadania em Brasileia

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do programa “MP na Comunidade”, participou no último sábado (15) do evento “Defensoria Itinerante, cidadania mais perto de você”, realizado na Escola Estadual Kairala José Kairala, em Brasileia. A ação social, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e pela Prefeitura Municipal, contou com a presença de diversos parceiros e teve como objetivo levar serviços essenciais à população local.

O MPAC colaborou com a iniciativa levando os serviços do Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera), do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e da Ouvidoria-Geral. Foram oferecidos ainda pela DPE/AC e por parceiros da ação serviços como consulta processual, assistência nas áreas cível e criminal, emissão de documentos e cadastramento no CadÚnico.

Na área de saúde, foram realizados atendimentos com médico clínico geral, odontológico e psicológico, além de testes rápidos e vacinação. O evento contou ainda com uma feira de artesanato e produtos da agricultura familiar local, além da celebração de um casamento coletivo de 52 casais, que oficializaram suas uniões de forma gratuita por meio do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

“Não poderíamos deixar de contribuir com essa ação que visa levar cidadania à população, disponibilizando os serviços do CAV, Natera e Ouvidoria-Geral. Foram vários atendimentos realizados e o resultado foi extremamente positivo, tanto para as instituições participantes como, principalmente, para a população presente no evento”, afirmou o coordenador operacional do MP na Comunidade, promotor de Justiça Dayan Albuquerque.

Com informações da DPE/AC

Fotos: Jean Olivei

Agência de Notícias do MPACra

