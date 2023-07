Mulher de 25 anos morre em acidente na estrada de Boca do Acre

Um trágico acidente ocorrido no último sábado às 17:30 na estrada de Boca do Acre, no km 58, resultou na morte de uma jovem identificada como Eliandra Silva de Lima, de apenas 25 anos. A vítima estava conduzindo sua motocicleta quando foi atingida por uma caminhonete trafegando em alta velocidade, que colidiu violentamente na traseira do veículo de duas rodas.

O impacto da colisão foi tão devastador que a moto de Eliandra foi arrastada por cerca de 100 metros, resultando em sua morte imediata no local do acidente. A cena chocou testemunhas e causou comoção na comunidade local.

O condutor da caminhonete envolvida no acidente fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. As autoridades estão empenhadas em identificar o responsável e conduzir as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Uma equipe da Polícia Militar foi prontamente acionada e chegou ao local do acidente, onde realizou a sinalização para garantir a segurança dos demais usuários da via. Enquanto aguardavam a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Os peritos do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados e compareceram ao local para realizar o trabalho de perícia criminal.

