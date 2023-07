Médico morre carbonizado na BR-364, após colisão entre caminhonete e carreta

Um amor platônico pode ter sido o motivo para um tiroteio que deixou dois mortos durante a festa do Exército Brasileiro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu no Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia (Gressu) na noite dessa sexta-feira (14 de julho).

Um sargento de 32 anos gostava de uma colega de trabalho da mesma patente, de 26 anos, mas ela não correspondia ao sentimento, já que namorava um outro militar do Exército. Durante a festa, enquanto um grupo de quadrilha se apresentava, o sargento atirou contra o namorado da mulher e, depois, disparou contra ela. Após a mulher cair, o homem ainda deu pelo menos três tiros na cabeça dela.

Um policial penal estava na festa e alegou que estava a 5 metros do autor dos disparos. “Eu vi a arma de fogo na mão dele e atirando contra uma mulher. Ela caiu e ele começou a atirar na cabeça da vítima. Diante da situação, eu saquei minha arma de fogo e efetuei apenas um disparo para que ele não matasse a moça. Após efetuar o disparo, ainda escutei mais um disparo efetuado por ele. Peguei a arma de fogo do autor, pois havia muita gente no local. Com medo de represália, me desloquei para a delegacia”, relatou o policial.

A perícia recolheu no local 12 cartuchos 9mm e um calibre .40. A arma do sargento que efetuou os disparos tinha mais 10 munições. O namorado da sargento, que foi o primeiro baleado, foi socorrido em estado grave.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para o local para realizar os levantamentos iniciais. “A ocorrência em questão foi apresentada à Delegacia de Plantão e diligências preliminares estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do ato. Cumpre informar, ainda, que dois corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal da cidade, sendo eles de uma mulher, de 26 anos, e de um homem, de 32 anos”, diz a nota.

O 36° Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileito “externou profundas condolências às famílias dos dois militares que perderam suas vidas” e informou que “os três feridos foram prontamente socorridos e encontram-se hospitalizados”. “Por fim, o Batalhão Coronel Cláudio Leig ratifica o seu compromisso em apurar de forma criteriosa o ocorrido, por intermédio de um Inquérito Policial Militar já instaurado”, diz o comunicado.

Por Lucas gomes/O TEMPO

