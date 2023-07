Concessão de consignado a segurados do INSS volta a crescer após redução de juros

O objetivo do Acordo assinado pelos ministérios da Saúde e da Educação é melhorar a qualidade dos serviços hospitalares.

O objetivo do Acordo de Cooperação Técnica assinado pelos ministérios da Saúde e da Educação é melhorar a qualidade dos serviços hospitalares por meio da informatização, utilizando um prontuário eletrônico gratuito. O acordo permite o uso do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) em todas as instâncias especializadas de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), além dos hospitais universitários federais geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

A utilização do AGHU vai possibilitar a integração entre a educação e os serviços de saúde, apoiar a gestão assistencial e de suprimentos das unidades, e integrar os dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância de fazer da saúde digital um instrumento fundamental no SUS, com a disseminação dessa tecnologia. Ela ressaltou a importância do diálogo com os estados e municípios para definir as políticas de saúde, enfatizando a união de esforços para alcançar resultados efetivos.

O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a integração entre as pastas e como esse acordo de cooperação é mais um passo na reconstrução do Brasil. Ele mencionou a importância de pautas como o Mais Médicos, a residência médica, o Revalida e a abertura de novos cursos de medicina no país.

Com o uso do aplicativo, os profissionais terão acesso ao registro de saúde do paciente, incluindo consultas, internações, medicações prescritas e resultados de exames, permitindo a continuidade do cuidado. A integração das informações dos hospitais fortalecerá a RNDS, possibilitando melhores tomadas de decisão com base no histórico clínico, além de disponibilizar mais informações aos cidadãos por meio do ConecteSUS.

O AGHU foi desenvolvido ao longo de 10 anos e já é utilizado nos hospitais universitários federais da Rede Ebserh, com três milhões de acessos mensais. O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, ressaltou que a ferramenta trará mais segurança e estabilidade, garantindo autonomia aos estados e sendo menos vulnerável a ataques virtuais. Ele destacou como essa iniciativa gerará economia aos cofres públicos.

Chioro enfatizou que a inovação é necessária e permitirá um processo de desenvolvimento colaborativo mais rápido para a construção de novas funcionalidades. Ele prevê uma economia de até R$3 bilhões para estados e municípios nos próximos cinco anos, considerando tanto o custo de implantação do sistema de gestão hospitalar como a manutenção do aplicativo.

O Acordo de Cooperação Técnica também prevê a criação do Comitê Estratégico do AGHU, que será responsável por orientar as diretrizes gerais de desenvolvimento e disseminação do aplicativo, disponibilizando versões atualizadas da ferramenta, oferecendo suporte aos hospitais e ampliando a equipe de desenvolvimento do software.

A implementação do aplicativo nos hospitais especializados do SUS está prevista para começar em outubro de 2023. Antes disso, o comitê trabalhará na elaboração de um documento que detalhará a estratégia de capacitação e conteúdo para os envolvidos.

O Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) é um sistema voltado para a gestão hospitalar com foco no paciente. Ele é adotado como padrão para todas as unidades da Rede Ebserh e inclui módulos para internação, registro de atendimento ambulatorial, estoque com rastreabilidade, exames, cirurgias, prontuário eletrônico, entre outros.

Atualmente, é o maior sistema hospitalar público do Brasil, com uma base de 25 milhões de pacientes e 83 mil usuários cadastrados apenas na Rede Ebserh.

Por: Gabriel Dau/Jornal Contabil

