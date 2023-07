Vasco oficializa argentino Ramón Díaz como técnico

O Vasco confirmou a contratação do técnico Ramón Díaz na manhã deste sábado (15). O vínculo do comandante com o Cruz-maltino será até o final de 2024. O último trabalho do treinador foi no Al Hilal, da Arábia Saudita. Pelo clube, Díaz foi vice-campeão do mundial e na campanha eliminou o Flamengo por 3 a 2, no Marrocos.

Além do argentino, campeão da Libertadores pelo River Plate em 1996, chegaram ao Rio de Janeiro os auxiliares Emiliano Díaz e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

A estreia de Ramón Diaz à frente do Vasco será apenas no dia 23, contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Díaz assume o posto de Maurício Barbieri, demitido depois de perder para o Goiás em 22 do junho. As últimas três partidas do time carioca foram sob o comando do interino William Batista, com vitória sobre o Cuiabá e derrotas para o Botafogo e Cruzeiro.

O Vasco está em 19º no Brasileirão, com nove pontos em 14 rodadas e quatro pontos atrás do Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Por Agência Brasil

