Salve, Cássio! Corinthians vence nos pênaltis e vai à semi da Copa do Brasil

Corinthians e América-MG fizeram um ótimo, e dramático, jogo na tarde deste sábado (15/7) na Neo Química Arena. Neste duelo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, o time mineiro entrou com a vantagem (na ida, em Belo Horizonte, venceu por 1 a 0). Mas o Timão, empurrado pela Fiel que lotou o estádio (45.004) e com a estreia auspiciosa de Matías Rojas, sofreu, mas venceu por 3 a 2. Assim, decisão nos pênaltis. Deu Timão: 3 a 1. com Cássio agarrando duas cobranças.

Com o resultado, o Corinthians, além de abocanhar mais R$ 9 milhões pela classificação, avança para enfrentar o São Paulo, que eliminou o Palmeiras. A outra semifinal será entre Flamengo e Grêmio. O Rubro-Negro carioca, atual campeão do torneio, eliminou o Athletico. Os gremistas passaram (nos pênaltis) pelo Bahia.

Os cinco gols foram no segundo tempo. O Timão abriu 2 a 0 com Renato Augusto e Yuri Alberto. Benítez descontou para o América e Róger Guedes fez 3 a 1. Mas Mastriani diminuiu o placar para 3 a 2, levando a decisão para os pênaltis.

Matías Rojas ligadaço no jogo

Com Matías Rojas fazendo a sua estreia, o Corinthians teve bom volume de jogo e quase marcou com Róger Guedes no primeiro minuto (Pasinato salvou). O estreante Rojas mostrou qualidade no passe e fez uma boa dupla criativa com Renato Augusto. E estava muito bem na partida. Cobrou uma falta na cabeça de Róger Guedes, que mandou para fora; e deu um chute de fora da área que tirou tinta do travessão. Mas era Róger Guedes o cara mais ligado do Timão, caindo muito pela esquerda, aparecendo no centro e arriscando de fora da área (quando mais uma vez Pasinato mandou bem). O América estava recuado, mas levava perigo, tanto que Cássio fez duas boas defesas no primeiro tempo. De ruim para o Coelho, a lesão de Danilo Avelar logo no primeiro minuto (entrou Nicolas).

Corinthians em vantagem

O gol de Renato Augusto, escorando cruzamento de Fágner aos dois minutos do segundo tempo para fazer 1 a 0, incendiou a torcida. A Fiel passou a empurrar ainda mais o time. Yuri Alberto, que recebeu na cara do gol e chutou em cima de Pasinato perdendo gol feito, se redimiu pouco depois. Róger Guedes achou Ruan Oliveira (que entrara pouco antes no lugar do inoperante Fausto Vera). Ele, pela direita, cruzou para Yuri Alberto, enfim, acabar com a zica. Timão 2 a o.

Mas, aos 23, Martinez achou Benítez, que, mesmo cheio de rivais na meia-lua da área, bateu com muito estilo, pegando Cássio adiantado para fazer o primeiro gol mineiro. O gol calou por alguns momentos a Fiel. Afinal, ela estava incrédula. O Coelho parecia morto. E achou o gol. Porém, aos 26, num escanteio, o diferenciado Rojas cobrou escanteio pela esquerda na cabeça de Gil. O zagueiro escorou para Róger Guedes, de Peixinho, fazer 3 a 2 e se igualar a Jô como o maior artilheiro da história da Neo Química (30 gols).

Coelho leva a decisão para os pênaltis

Só que o Coelho era guerreiro. Mesmo reclamando da não expulsão de Moscardo (fez falta feia por trás e levou apenas amarelo), teve forças para, aos 36, fazer seu segundo gol. Benítez triangulou com Martínez e cruzou para Mastriani, livre na pequena área, tocar para a rede. Assim, decisão nas penalidades. Mas o Timão tem Cássio e segue vivo.

Nos pênaltis

Para o América-MG: Mastriani, marcaram para o América; Marcinho isolou; Paulinho Bóia e Benítez cobraram , mas Cássio defendeu ambos

Para o Corinthians: Fabio Santos, Giuliano e Yuri Alberto marcaram para o Corinthians; Adson cobrou, mas Pasinato defendeu

