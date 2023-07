Policias civis doam cadeira de rodas a vitima de arma de fogo que ficou paraplegica

O empresário do ramo do comércio Cícero Alencar teve o próprio carro incendiado após bater de frente em uma árvore, na manhã deste sábado (15), na Estrada da Borracha, no município de Xapuri, no interior do Acre.

O acidente aconteceu na Estrada da Borracha, em Xapuri/Reprodução

Segundo informações de populares, o empresário trafegava sentido Xapuri/Rio Branco em uma caminhonete modelo Triton de cor branca, quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore que fica às margens da Estrada da Borracha.

Após o acidente, o carro começou a pegar fogo e mesmo com ajuda de outros motoristas que paravam no local, com auxílio dos extintores, não foi possível conter as chamas. A suspeita é que tenha ocorrido uma pane elétrica.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiro Militar foi acionada e chegou rápido ao local do acidente, mas o carro já estava tomado pelo fogo, tendo perda total.

Ainda segundo informações, o empresário teria sido levado para o Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri. O estado de saúde do homem ainda não foi divulgado.

Ithamar Souza, ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram