Grávida é assassinada a tiros enquanto caminhava na Cidade do Povo e família suspeita do ex-marido

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do jovem João Paulo da Silva Peres, de 18 anos, nessa quinta-feira (13) no km 188 da BR-364, na cidade do Bujari, interior do Acre.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC), um carro trafegava pela rodovia no sentido Sena Madureira a Rio Branco quando em determinado momento uma motocicleta que seguia no sentido contrário invadiu a contramão.

Ao perceber a situação, o motorista do carro ainda tentou desviar para evitar a batida, jogando o veículo para o acostamento, mas não foi possível e a moto bateu de frente com o carro. Devido ao impacto, o motociclista foi arremessado por alguns metros e ficou caído no mato, às margens da via.

Ainda segundo a PRF-AC, os passageiros do carro tiveram ferimentos leves. O jovem morreu antes mesmo de receber atendimento médico e o corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos.

A polícia informou que detalhes como a informação se o motociclista tinha habilitação para dirigir devem ser confirmados no Laudo Técnico de Perícia de Acidente de Trânsito, que tem um prazo de até cinco dias para confecção.

