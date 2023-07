Na BR 364 Casal é preso com mais de 80 quilos de droga escondidos em carro 

Na tarde da última quarta-feira (12/07) a equipe de Grupamento de Intervenção Rápido Ostensiva (GIRO), da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) do 6°Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) de Cruzeiro do Sul, prende em flagrante delito três indivíduos pelo crime de tráfico de drogas no bairro do Formoso no município de Cruzeiro do Sul.

Durante o moto patrulhamento tático, a equipe do GIRO percebeu que uma das motocicletas estava com conduta típica de estar realizando escolta, enquanto os outros dois indivíduos vinham na segunda motocicleta mais na retaguarda. Quando eles perceberam que seriam abordados empreenderam fuga sendo acompanhados pelos policiais militares.

Após alguns metros ambos foram interceptados. Com eles foram apreendidos 44 trouxinhas de drogas, entre cocaína, pasta base e skunk. Além dos entorpecentes, foram apreendidas as duas motocicletas que estavam sendo utilizadas em favor do tráfico de drogas na região. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia Geral de Polícia Civil para os demais atos legais.

Assessoria de Imprensa do 6° BPM

