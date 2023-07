MPAC e Governo do Estado discutem medidas de segurança para a Expoacre 2023

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou, nesta quarta-feira (12), de uma reunião para discutir as medidas de segurança que serão adotadas na 48ª edição da Expoacre. O encontro contou com a presença dos promotores de Justiça Luis Henrique Rolim, coordenador do grupo designado pelo MPAC para acompanhar e fiscalizar o evento, e Alekine Lopes, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre.

A reunião foi convocada pelo Governo do Estado, representado pelo secretário de Governo e coordenador da feira, Alysson Bestene. Também estiveram presentes o secretário de estado de Empreendedorismo e Turismo, Marcelo Messias, e outros membros da comissão organizadora da Expoacre 2023. A feira terá início com a realização da Cavalgada e acontecerá de 29 de julho a 6 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana.



Durante o encontro, foram discutidas ações para prevenir problemas ocorridos na última edição, e o Estado apresentou uma lei, de autoria do deputado Pablo Bregense, aprovada na Assembleia Legislativa do Acre, que será encaminhada para sanção. Essa lei visa estabelecer regras para a realização da Cavalgada.

Com base nas discussões iniciais, o MPAC se comprometeu a enviar uma minuta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a Cavalgada e a Expoacre, que deverá ser assinada por todos os secretários e autoridades responsáveis, a fim de possibilitar a fiscalização do cumprimento das obrigações.

“Discutimos as obrigações que devem ser fiscalizadas, abrangendo tanto o bem-estar animal quanto a proteção de crianças e adolescentes, além de outros aspectos relacionados à Cavalgada e à Expoacre. O Ministério Público apontou problemas no policiamento do ano anterior, e o Governo assegurou que essas falhas serão corrigidas neste ano”, afirmou o promotor Luis Rolim.

Uma das medidas apresentadas foi o aumento do número de seguranças contratados, que passará de 30 em 2022 para 150 neste ano. Também foi acordado que serão realizados mais dois encontros, um deles no dia da Cavalgada, com a participação dos comandantes das forças policiais, para uma maior articulação na segurança do evento. Além disso, foi marcada uma reunião para a semana do evento, com o objetivo de dar continuidade às discussões e aos preparativos para a Expoacre 2023.

Por Agência de Notícias do MPAC

