Brasil perde para a China e fica fora da semifinal da Liga das Nações

O Brasil perdeu para a China e ficou fora, pela primeira vez, de uma semifinal de Liga das Nações. As chinesas abriram 2 a 0 no placar, e José Roberto Guimarães usou todas as armas que tinha para tentar mudar os rumos da partida. Mas as adversárias souberam virar melhor as bolas, e fecharam a partida em 3 sets a 1 (21/25, 20/25, 25/20 e 23/25)

Os dois primeiros sets foram complicados, e o Brasil não conseguiu colocar a bola no chão nem com suas maiores estrelas. O aproveitamento ruim no ataque e os erros nas tomadas de decisão ofensivas abriram o caminho para a China abrir 2 x 0 e jogar com muita tranquilidade e domínio da partida.

Quando tudo parecia perdido na última parcial, as brasileiras, com um ‘empurrãozinho’ do tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, arrancaram uma virada heroica após estarem perdendo por 7 x 1, para permanecerem vivas na competição.

No set final da partida, as brasileiras seguiram lutando ponto a ponto, mas a China pegou a vantagem no placar nos pontos finais para assegurar vaga nas semifinais da Liga das Nações.

Como foi Brasil x China

A primeira parcial teve equilíbrio no início, com o Brasil conseguindo virar bolas no ataque e tendo bom volume de jogo na defesa. A partir da metade do set, porém, o grupo tomou decisões ruins e perdeu oportunidades de contra-ataque, além de parar no alto bloqueio chinês e não conseguir devolver na mesma moeda.

Sem um saque forçado, a China jogou livre para distribuir bem o jogo e sufocar o Brasil, que jogou com as costas na corda também no segundo set. Enquanto as brasileiras ainda tentavam se encontrar, as chinesas jogavam sem pressão e com muito domínio no jogo.

O técnico Zé Roberto tentou encontrar respostas e realizou muitas trocas, inclusive entre as levantadoras, mas o terceiro set escapou das mãos das brasileiras, que não conseguiram colocar a bola no chão no segundo set e precisaram partir para o ‘tudo ou nada’ na terceira parcial.

7 a 1. Esse foi o placar que a China abriu logo no início do terceiro set. Abalado, o Brasil precisou muito de atletas que saíram do banco para tentar mudar a história do jogo. Tainara, por exemplo, entrou forçando o saque, enquanto Diana substituiu Carol para tentar se impor mais no bloqueio.

O momento mudou completamente para o Brasil com a genialidade do técnico Zé Roberto. Em dois momentos cruciais, o comandante solicitou dois desafios milimétricos, que deram ao Brasil a primeira liderança no placar na partida. Correndo atrás do prejuízo, o time demonstrou agressividade e garra para permanecer vivo na competição.

No quarto set, mais uma vez, o Brasil mostrou que não seria fácil cair. E nas viradas de bola e bloqueios ia colocando a bola no chão ponto a ponto. Nenhuma equipe conseguiu se distanciar no marcador, o que deixou o fim de set ainda mais emocionante. As chinesas, porém, arrancaram quando deveriam, e do 22 a 22 acabaram fechando o set em 23 a 25, e a partida em 3 sets a 1.

