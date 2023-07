(Vídeo) Jovem passa por cirurgia de alto risco após cartucho de espigarda perfurar seu crânio durante caçada

Um jovem de 17 anos, residente no Paraná dos Mouras, zona rural de Rodrigues de Alves, passou por uma cirurgia de alto risco após um acidente durante uma caçada no último domingo (09), por volta das 19h.

De acordo com relatos, o jovem estava tentando fugentar uma mucura que estava atacando as galinhas em sua propriedade. Durante o tiro de sua espiga, o cartucho voltou inesperadamente e penetrou na região frontal de seu crânio. É importante ressaltar que o cartucho tinha aproximadamente 10 cm de comprimento.

Imediatamente após o acidente, o jovem foi levado às pressas para o hospital mais próximo, onde uma equipe médica especializada avaliou a gravidade da situação. Considerando a complexidade do caso, os médicos decidiram realizar uma cirurgia de emergência para remover o cartucho e tratar quaisquer danos causados ​​aos tecidos aéreos.

A cirurgia foi considerada de alto risco devido à localização do objeto no crânio e à possibilidade de danos aéreos. No entanto, a equipe médica conseguiu realizar o procedimento com sucesso, removendo o cartucho e reparando os danos causados. O jovem encontra-se atualmente em recuperação e recebendo cuidados médicos intensivos.

Por AcreOnline.net/ Com Informações e midea Juruá em Tempo

