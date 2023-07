Rio Branco goleia o Atlético e São Francisco vence na despedida

Mesmo com os reservas, o Corinthians contou com a estrela de Renato Augusto para vencer o Universitario, do Peru, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (11), na Neo Química Arena, pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A partida de volta acontece na próxima terça-feira (18), também às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. O Corinthians tem a vantagem do empate, enquanto derrota por um gol leva a decisão para os pênaltis. Quem passar encara o Newell´s Old Boys, da Argentina, nas oitavas de final.

R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram