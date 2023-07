Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 35 milhões

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes/ES) lança processo seletivo para ingresso no curso de Pós-graduação em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT). No âmbito do estado do Acre, a especialização é coordenada pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

O público-alvo são os diplomados em curso de graduação em qualquer área do conhecimento, e que atuam ou têm interesse em atuar em cursos na área da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nas redes estaduais, sem necessariamente ter experiência na educação profissional.

O curso, que está em sua terceira oferta no Acre, é gratuito, com duração de 12 meses e na modalidade EaD, com previsão de apenas um encontro presencial para a defesa de Trabalho Final de Curso (TFC). Estão sendo ofertadas 3.500 vagas para todo o Brasil, sendo 100 delas para o Acre: 50 vagas para Rio Branco e 50 para Cruzeiro do Sul.

As inscrições estão sendo realizadas somente pelo link do processo seletivo.

O prazo final para inscrição é até às 23h59min do dia 17 de julho, horário de Brasília.

No ato da inscrição, o candidato deve anexar um arquivo único, no formato PDF, cujo a lista com os documentos necessários está disponível no edital. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo endereço eletrônico: [email protected].

Todas as informações sobre o certame estão disponíveis no site do Ifes, no endereço eletrônico: cefor.ifes.edu.br

O início das aulas está previsto para o mês de setembro de 2023.

Por ASCOM IEPTEC

