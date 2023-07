Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, faz proposta por Arrascaeta

O mercado da Arábia Saudita está de olho em Arrascaeta, meia do Flamengo. Segundo o empresário André Cury, um dos maiores agentes do futebol mundial, o Al-Nasrr, clube de Cristiano Ronaldo e do técnico Luís Castro, ex-Botafogo, fez uma proposta pelo camisa 14 do Mais Querido. E, segundo ele, o lado financeiro não deve ser problema na proposta.

“Agora, pelo Arrascaeta, eu acho que tem uma proposta do Al Nassr, time do Luis Castro. Eu não toco a carreira dele diretamente, só faço algumas ações. Mas do Al Nassr, tem. Tudo depende do humor dos árabes. Se eles quiserem, o céu é o limite”, disse André Cury, em entrevista ao “Charla Podcast”.

“Um dirigente me ligou e avisou que faria a proposta por Arrascaeta. Ele (Arrascaeta) é o número 1 lá, mas é claro que o Flamengo vai dificultar”, completou André Cury, que intermediou a negociação entre Flamengo e Cruzeiro por Arrascaeta.

Mas, para acalmar os rubro-negros, o Al-Nassr, segundo o jornal inglês “The Mirror”, não poderá inscrever reforços nas próximas três janelas (contando a atual) por contra de uma antiga dívida. O problema seria pela contratação de atacante Musa, que estava no Leicester, e foi contratado pelos árabes por 15 milhões de euros (R$ 79,8 milhões). No entanto, o clube não pagou 480 mil euros (R$ 2,5 milhões), além de bônus.

No entanto, além de convencer Arrascaeta em sair do Flamengo, o clube que quiser comprar o uruguaio terá que arcar com a multa rescisória do meia: 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões). O jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026.

Por R7 E Por jogada 10

