TJD determina partida Vasco e Plácido de Castro com portões fechados

O São Francisco perdeu para a Tuna Luso por 2 a 0 na tarde deste domingo, 9, no estádio Francisco Vasques, em Belém, no Pará, e o resultado acabou com as possibilidades de classificação do time acreano para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Completamente dominado

O São Francisco foi completamente dominado pela Tuna Luso desde o início da partida. O time paraense fez 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Paulo de Rangel e na segunda etapa apenas administrou o confronto.

Vai cumprir tabela

Eliminado do Brasileiro, o São Francisco ainda irá enfrentar o Princesa do Solimões, em casa, e o São Raimundo, fora, para fechar a participação no torneio nacional.

Péssima temporada

A derrota para Tuna Luso “foi a coroação” da péssima temporada do São Francisco. Os Católicos tiveram uma temporada inédita com as Copas do Verde e do Brasil, Estadual e Série D e em nenhuma competição conseguiram apresentar um bom futebol e resultados expressivos.

Por PHD esporte club

