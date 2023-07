Suspeito de matar homem após receber ordem de facção é preso no interior do Acre

Uma mulher, de 46 anos, foi vítima de tentativa de feminícidio em Feijó, interior do Acre, no último sábado (8). A vítima foi resgatada pela Polícia Militar quando era agredida pelo marido, Derival Gomes de Oliveira, de 43 anos, preso em flagrante quando tentava fugir pela parte de trás da residência.

A polícia recebeu uma denúncia de violência doméstica na noite de sábado. Uma equipe foi até o local, na Rua Antônieta Sena Macambira, bairro Genir Nunes, e, ao chegar na residência, chamou pela vítima. A mulher pediu socorro e avisou que o suspeito estava fugindo pela parte de trás do quintal.

A equipe policial fez o cerco e conseguiu pegar o suspeito ainda com a faca usada no crime nas mãos. Segundo o registro policial, ele aparentava estar sobre o efeito de bebida alcoólica e estava sujo de sangue.

Dentro da casa, a polícia encontrou a mulher muito ferida com alguns cortes de faca pelo corpo, sendo um na bochecha, no braço e marcas de agressões nas costas. A vítima contou à polícia em depoimento que teve a roupa e os cabelos cortados a faca pelo agressor.

Os dois estavam juntos há 23 anos e o relacionamento sempre foi conturbado por conta dos ciúmes excessivos de Oliveira. Ainda conforme o depoimento da vítima, o ex-casal chegou a se separar em 2022 por conta de ciúmes de Oliveira.

Separação em 2022

A mulher se mudou de cidade, contudo, o suspeito pagou uma facção criminosa para invadir a casa da vítima e ameaça-lá de morte caso não voltasse para Feijó para ficar com ele novamente. Com medo, a vítima voltou a conviver com o suspeito e foi agredida fisicamente outras vezes.

No sábado, a vítima relatou à polícia que saiu para fazer compras com o companheiro e pararam em um boteco para beberem juntos. Porém, Derival Oliveira iniciou uma briga por causa de ciúmes e os dois voltaram para casa.

No local, se iniciaram as agressões físicas. “[Derival] estava bastante embriagado, passaram a discutir e, em posse de uma faca, Derival desferiu vários golpes de faca, ocasionando lesões. Derival cortou a roupa e parte do cabelo, que dizia que iria mata-lá, que nesse momento gritou por socorro e algum vizinho ouviu e chamou a PM”, diz parte do depoimento da vítima.

A mulher foi levada para o hospital de Feijó, recebeu atendimento médico e voltou para casa. Ela pediu medida protetiva contra o ex-marido. “Ele passou por audiência de custódia e a juíza Ana Paula converteu a prisão em flagrante em preventiva”, resumiu o delegado Valdinei Soares.

Por g1 AC

