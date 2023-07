Marido tenta matar Mulher com vários cortes de faca no interior do Acre

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros, foram acionados para realizar buscas por um jovem que desapareceu no último domingo nas águas do Rio Acre, a vítima estava em uma praia conhecida como “praia do Urubu”, localizada no município de Brasiléia.

.

Segundo a própria mãe que estava junto com o filho no momento do afogamento, relatou que ele tentava atravessar o Rio e em dado momento não aguentou mais e começou a se debater e foi para o fundo sem chances de salvá-lo.



.

Os bombeiros militares verificaram que se tratava de um local muito profundo, foi necessário solicitar apoio de militares que estavam de folga, de acordo com o ST BM Vivan após 2h de buscas o jovem foi encontrado já sem vida cerca de 8m de profundidade. Os mergulhadores fizeram a retirada das águas e entregaram o corpo ao IML.

O jovem desapareceu na tarde do último domingo

Por AcreOnline.net com informações e fotos ASCOM

