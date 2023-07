Com reservas, Corinthians sai na frente do Universitario por vaga nas oitavas da Sul-Americana

Um grupo de motociclistas e apaixonados por aventuras começou, no último domingo, 9 , uma jornada inesquecível por algumas das regiões mais encantadoras do Brasil. Durante 14 dias, eles explorarão uma mistura fascinante de cultura, natureza exuberante e paisagens deslumbrantes.

Começando em Rio Branco, capital do Acre, a aventura promete um roteiro repleto de emoção e descobertas. “O Brasil não para de nos surpreender. Quando achamos que vimos tudo, vem coisa melhor por aí”, diz Cassiano Marques, advogado, empresário, motociclista há mais de 30 anos. O piloto acreano também é pioneiro nas viagens de mototurismo pela América do Sul, a partir das fronteiras do estado do Acre com Bolívia e Peru.

O RedRider é o programa de experiências com motos de altas cilindradas da Honda. As expedições pela Amazônia e América Andina são realizadas com motos CRF 1100L Africa Twin e operadas pela empresa EME Amazônia Turismo. O governo do Estado também é um apoiador da expedição, acreditando nas potencialidades de fomento ao turismo.



A Expedição Redrider Amazônia – Pantanal – Moto Week saiu de Rio Branco, passando por Porto Velho, e Costa Marques, uma cidade rica em cultura e belas paisagens, percorrendo cerca de 712km a partir de Porto Velho. Nessa jornada, os participantes terão a oportunidade de se encantar com a história e a beleza da região.

A visita ao Real Forte Príncipe da Beira, está no roteiro da viagem. O local é uma relíquia histórica.



Outra parada que surpreenderá muito nessa viagem será em Conquista D’Oeste, onde se pode desfrutar de cascatas naturais e explorar a deslumbrante Cânion do Jatobá.

A viagem segue com uma parada em Vila Bela da Santíssima Trindade antes de seguir para Poconé, no Mato Grosso. Ao longo de 490km, os viajantes serão contemplados com história, cultura e paisagens hipnotizantes.

No distrito de Porto Jofre, a oportunidade de apreciar a rica fauna e desfrutar da natureza intocada é uma experiência única. Será possível, em um passeio de barco, explorar um verdadeiro paraíso para os amantes da vida selvagem.

De Porto Jofre, o grupo parte para a icônica Chapada dos Guimarães em uma viagem de 320km. E à vista são de tirar o fôlego. Na Chapada, serão dois dias de pura beleza e aventura. Caminhadas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes aguardam os aventureiros nesse destino imperdível.

A rota final, depois de 454km, será Barra do Garças, onde aventureiros e amantes da natureza encontrarão experiências inesquecíveis.

A chegada em Brasília será no estande da Honda, dentro do Capital Moto Week, o maior encontro de motociclistas da América Latina. Será um final grandioso para essa grande viagem.

A aventura, além do prazer de pilotar uma moto de alta cilindrada como a África Twin, traz também experiências enriquecedoras, permeadas de histórias, cultura e natureza deslumbrante, além de amizade e conhecimento de um Brasil profundo ainda pouco conhecido, mas de uma beleza sem igual.

É uma aventura imperdível para os amantes de motociclismo e para aqueles que desejam conhecer o país de uma forma diferente.

Por Socorro Camelo- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Pedro Devani/Secom

