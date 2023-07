MEC divulga nesta segunda-feira lista de espera do Sisu

Vem aí, no dia 14 de outubro de 2023, um espetáculo natural hipnotizante: um eclipse solar anular. Restam apenas 95 dias até esse evento celeste criar um cenário dramático nos céus de países como Colômbia, Estados Unidos, México e claro, Brasil!

Vamos pintar o quadro: o eclipse anular inicia sua jornada sobre a América do Sul na Colômbia, desliza sobre o norte do Brasil e faz sua despedida ao pôr do sol no Oceano Atlântico. De acordo com a a NASA, esse espetáculo celeste começará às 05:24 p.m. UTC, encaixado na constelação de Libra, e durará pouco mais de 4 horas.

O que é um eclipse anular?

Então, o que exatamente é esse eclipse solar anular que está causando toda essa empolgação? Bom, é um balé astronômico onde a Lua, o Sol e a Terra se alinham de forma precisa. Como a Lua está no seu ponto mais distante da Terra, ela aparece menor e não cobre totalmente o Sol. O resultado? Um efeito cativante de “anel”, onde um halo incandescente de Sol circunda a Lua. Essa fase de “anel”, conhecida como anularidade, durará entre 1-5 minutos, dependendo do seu local de observação. Saiba mais sobre o eclipse aqui.

Onde vai dar pra ver o eclipse solar de 2023?



A trajetória do eclipse

A NASA também divulgou o itinerário de viagem do eclipse solar de 2023. O show começa no Oregon, no noroeste do Pacífico dos Estados Unidos, às 9:13 a.m., e dá seu último aceno no Texas por volta do meio-dia. A partir daí, o eclipse cruza o Golfo do México, faz uma escala na Península de Yucatan e faz um tour pela América Central, com paradas em Belize, Guatemala, Nicarágua, Honduras e Panamá. Sua jornada pela América do Sul inclui a Colômbia e o norte e nordeste do Brasil (os melhores lugares para ver o eclipse) antes de seu grande final no Oceano Atlântico.

Agora, se você tem a sorte de estar no no Norte e Nordeste Brasil, provavelmente está se perguntando como pode conseguir um lugar na primeira fila para este show. Em primeiro lugar, ore para que o tempo esteja limpo. Embora a escuridão diurna arrepiante de um eclipse seja perceptível mesmo com a cobertura de nuvens, um céu sem nuvens realmente destacará o evento.

A posição também é fundamental. Você precisa estar em algum lugar ao longo do caminho da anularidade para ver todas as fases do eclipse. E, finalmente, não se esqueça de se equipar. Os óculos de eclipse são essenciais. Esses óculos especialmente projetados possuem filtros que bloqueiam os raios ultravioleta e infravermelho prejudiciais.

Lembre-se, durante o eclipse, o céu escurecerá, mas não ao ponto de breu total de um eclipse solar total. Você pode até notar que alguns animais começam a agir como se fosse noite. Portanto, marque no seu calendário e prepare-se para testemunhar o incrível eclipse solar de 2023!

Por Lucas.r/Misterios do Mundo

