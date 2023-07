Em Sena Madureira: Jovem morador do ramal castanhal quase foi degolado

João Gabriel dos Santos Lopes, de 19 anos, morreu afogado na tarde deste domingo, 9, no Rio Acre, na região do bairro Samaúma I, na praia do Urubu, no município de Brasiléia.

Segundo informações, João Gabriel estava na companhia de amigos tomando banho no rio, quando decidiram atravessar de um lado para o outro, nas próximidades de uma “draga”, espécie de balsa equipada com motores que fazem a extração da areia do leito do rio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros que foi acionado por testemunhas do afogamento, já que o jovem não conseguiu chegar na outra margem do rio.

O Corpo de Bombeiros afirma que a região onde Gabriel se afogou tem uma profundidade aproximada de 10 metros.

