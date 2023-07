Com ampla programação, Arraial da Cidade do Povo entra no último dia neste domingo

Se encerra neste domingo, 9, o Arraial da Cidade do Povo realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), como parte do programa Acre pela Vida, no Centro Comunitário do bairro.

O evento acolheu, alegrou e encantou todos que participam e teve como objetivo levar cultura, lazer e renda aos moradores da comunidade. O Arraial contou com o apoio de lideranças comunitárias, ONG Coração Solidário, Fundação Elias Mansour (FEM), através de apresentações artísticas, Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), com o fomento ao empreendedorismo local, Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), com suporte e doações de parceiros.

A segurança fica garantida pela Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), trazendo tranquilidade às famílias que participam da festa junina.



Além das apresentações musicais, com fantoches, bingos e pescaria, as tradicionais barracas de comidas típicas funcionam no Arraial, para o público saborear pratos típicos da cultura acreana.



O evento esteve completamente lotado durante as primeiras noites de realização da festa. O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Coronel Américo Gaia destacou a importância do arraial para a comunidade. “Esse arraial foi esperado por toda a população e estamos felizes em poder proporcionar uma festa alegre, com qualidade e segurança a todos, a expectativa foi superada.”

Por Aline Vieira- Agência de notícias do Acre

Fotos: Ascom Sejusp

