Saúde Itinerante leva atendimento especializado à Regional do Alto Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria Adjunta de Pessoal da Secretaria de Estado de Administração (Sead), continuou nesta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, o Itinerante de Gestão de Pessoas para servidores do Executivo estadual. As atividades foram realizadas no auditório da Escola Messias Ribeiro, em Sena Madureira, Regional Purus.

O itinerante tem a função de repassar atualizações de procedimentos e novas normativas aplicadas para os diversos processos que tramitam diariamente na Sead. A ação se transmite em forma de seminário com a temática de Recursos Humanos nas regionais do estado, facilitando o esclarecimento de dúvidas dos órgãos públicos.

Os setores envolvidos são: Secretaria Adjunta de Pessoal, Diretoria de Gestão de Pessoas, Departamento Jurídico, Departamento de Vida Funcional, Departamento Setorial de Gestão de Pessoas, Departamento de Formação e Capacitação, Departamento de Humanização, Departamento de Folha de Pagamento, Departamento Financeiro de Gestão de Pessoas, Departamento de Comunicação, Instituto Acreprevidência.

Edimar Negreiros, diretor Financeiro e Administrativo na Rádio Difusora e Aldeia, prestou seu depoimento sobre o itinerante: “Foi muito importante, com muitas informações novas, e agora podemos conhecer as ações da secretaria de perto, desse trabalho importante para o governo do Estado, porque nós, que estamos no interior, não possuímos todas as informações e novidades com frequência. Assim, podemos aprimorar nossos conhecimentos, participando e aprendendo com essa equipe maravilhosa que veio de Rio Branco trazer essas informações para nós.”

O diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração, Fábio Lima, enfatizou o motivo da ação: “ O objetivo principal do itinerante é alinhar os procedimentos da Sead, juntamente com os órgãos e núcleos espalhados pelos municípios do estado. Iremos visitar todas as regionais para tirar dúvidas sobre recursos humanos, folha de pagamento, departamento financeiro, sobre a legislação atual e alinhar com os gerentes de unidades para que todos tenham mais acesso às informações, de forma que possam orientar os seus servidores que ficam um pouco distantes da capital”.

A programação do Itinerante de Gestão de Pessoas segue no restante das regionais/polos de julho a setembro, sendo as próximas visitas em Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Confira o cronograma completo: Cronograma do Itinerante

Por Agência de Noticias do Acre/ Fotos: ASCOM Sead

