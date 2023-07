Filho mata mãe com golpes de enxada

Na manhã da ultima sexta-feira, 07, a guarnição de serviço de radio patrulha foi acionada pelo COPOM para atendimento de uma ocorrência no bairro da Cohab, com informações de uma motocicleta roubada, os policiais iniciaram patrulhamento encontrando um veículo com as mesmas características. A guarnição decidiu abordar dando ordem de parada mas o condutor empreendeu fuga, conseguindo chegar a uma área de mata densa onde largou o veículo, ao consultarem a placa foi constatado que se tratava da motocicleta roubada, uma Yamaha/YS 150 Fazer.

ENTORPECENTES APREENDIDOS

Em atendimento a um chamado na estrada do Aeroporto, em um motel da região, uma pessoa relatou que ouviu barulhos vindo de um quarto e que visualizou quando uma mulher saiu e sentou-se às margens da via, na calçada, e aparentava sinais de agressão, em seguida o acompanhante também saiu e trancou-se em outro quarto. A equipe policial foi ao cômodo do ocorrido e ao adentrarem observaram que no quarto havia sinais de luta corporal, onde o vaso sanitário, copos e vários outros objetos estavam quebrados, havendo ainda 31 embalagens de substância entorpecente. Com a autorização da proprietária do estabelecimento que abriu a porta foi possível prender o suposto autor.

MAIS UM VEÍCULO RECUPERADO DURANTE A NOITE

A equipe de Ronda ostensiva tático móvel (Rotam), do 6° Batalhão, recuperou uma motocicleta que havia sido roubada em uma distribuidora. A motocicleta Yamaha/ XTZ-250 Lander de cor branca foi encontrada após buscas nos fundos de uma residência de difícil acesso no Bairro Copacabana.



As ocorrências policiais foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil do município para que fossem tomadas as providências cabíveis aos casos

