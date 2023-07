Suspeitos de furtos são capturados pela Polícia

Na última quarta-feira, 05, duas mulheres foram presas em Cruzeiro do Sul, transportando quase meio quilo de drogas. A ação ocorreu quando as investigadas se aproximavam do presídio Manoel Néri da Silva em uma motocicleta, momento em que foram abordadas pelos policiais. Após a revista, os investigadores encontraram substâncias entorpecentes com as mulheres.

As investigações que levaram à prisão da dupla tiveram início dois dias antes, quando a polícia recebeu informações suspeitas sobre as mulheres e iniciou uma vigilância discreta. Durante o período de monitoramento, os policiais estabeleceram uma campana e acompanharam de perto os movimentos das suspeitas. Com base nas evidências coletadas, decidiu-se realizar a abordagem no momento em que elas se aproximavam do presídio.

De acordo com depoimentos prestados pelas investigadas, a intenção era ingressar na unidade prisional durante o horário de visitas, levando consigo as drogas escondidas em seus corpos. As mulheres foram conduzidas à delegacia central da cidade e encontram-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil continuará com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar outros possíveis envolvidos. A prisão da dupla serve como um lembrete da importância da vigilância constante e do trabalho conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e outras práticas ilegais.

Por Assessoria/ PCAC

