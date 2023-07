Lula libera R$ 2,1 bi para emendas em votação, entre elas reforma tributária

Em comemoração aos 150 anos do nascimento de Santos Dumont, os jornalistas Jefson Dourado e Celis Fabrícia receberam, na edição do Govcast desta quarta-feira, 5, o chefe de Comunicação da Esquadrilha da Fumaça, major Alfonso Bittencourt, que irá participar, em homenagem ao pai da aviação, de uma demonstração aérea nesta quinta-feira, 6, na Gameleira, em Rio Branco.

Com 71 anos de existência, a Esquadrilha da Fumaça, como ficou conhecida pelo público, faz parte do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB). Em atividade desde 14 maio de 1952, é a segunda esquadrilha mais antiga do mundo e hoje conta com um total de quatro mil apresentações, tendo já percorrido 21 países.

O major Bittencourt destacou que a principal missão da Esquadrilha da Fumaça é mostrar a alta capacidade da FAB e representar os 70 mil militares distribuídos pelo país, em um trabalho formado por uma equipe de 75 pessoas.

“Nós nos preparamos com bastante estudo e dedicação, com o objetivo de realizar uma demonstração aérea com sete aeronaves e com a alta capacidade da Força Aérea Brasileira, no seu mais alto nível de segurança, durante 40 minutos de apresentação. Temos integrantes que trabalham nos bastidores, na organização, manutenção, administração, pilotagem e equipe médica”, relatou.

Em favor da sustentabilidade, a Esquadrilha de Fumaça, utiliza combustível biodegradável, no modelo de aeronave Super Tucano-A-29A, em que o óleo é pulverizado no escapamento da aeronave e se transforma em fumaça: “Você consegue mostrar para o público onde você está, e deixar um desenho bonito no céu”, observa o major.

Além de diversos prêmios acumulados pelo Esquadrão de Demonstração, um dos mais importantes consta no Livro dos Recordes, em que é realizado o voo com 12 aeronaves de modelo T-27 Tucanos, voando de ponta-cabeça.

Para a apresentação na capital acreana, a Esquadrilha se prepara realizando a sondagem da área e detectando possíveis obstáculos, a fim de garantir a segurança para o público. Será realizado um espetáculo com muitas manobras, principalmente o giro invertido, um dos momentos mais aguardados pelo público.

O GovCast é uma realização da Secretaria de Comunicação do Acre (Secom). É transmitido em cadeia de rádio, Rádio Aldeia FM e Rádio Difusora, e nas redes sociais do governo do Acre.

Para conferir a entrevista completa é só acessar o canal do governo do Acre no YouTube.

Por Carolina Torres- Agência de Notícias do Acre

Foto: Carolina Torres/Secom

