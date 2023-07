Batalhão da Policia Ambiental realiza treinamento no interior do Acre

Na última quinta-feira, 29 de junho, quando soube que o assessor político da Prefeitura, Helder Cotta Paiva, estava proibido de entrar na câmara de vereadores, acusado de assédio sexual contra uma servidora, a prefeita em exercício, Marfisa Galvão (PSD), o afastou do cargo por 60 dias.

Com a volta do prefeito Tião Bocalom (PP) nesse final de semana, uma das medidas foi tornar sem efeito a decisão da vice-prefeita. Bocalom disse que precisa apurar os fatos, ouvir os dois lados e o próprio Helder Paiva deve tomar a decisão de se afastar.

“Eu tenho que ver os dois lados, alguém que acusa e alguém que é acusado. Muitas vezes essas acusações acabam sendo mais políticas do que outro tipo de acusação”, disse o prefeito.

Na câmara de vereadores, a Comissão da Mulher está tomando providências para que Helder Piava seja investigado. Segundo a vereadora Elzinha Mendonça (PSB), Paiva participava de uma reunião com os parlamentares e a direção do Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), quando a servidora entrou na sala para entregar um documento, ele a abraçou por trás e disse no ouvido que era gostosa. A servidora assustada pediu afastamento e está em tratamento médico.

“Está visivelmente abalada e com laudo de psiquiatra. É muito grave a situação e a gente não pode deixar passar”, afirmou a parlamentar.

A vereadora junta imagens do circuito interno das câmeras e os nomes de todos que estavam na sala, e vai levar ao Ministério Público. Elzinha disse que o assessor não pode usar o cargo para cometer crime de assédio contra servidoras da casa e, por isso, a condenação para servir como exemplo.

Essa não é a primeira denúncia contra o assessor político da capital. Em 2020, a ex mulher entrou com uma ação na justiça acusando Paiva de estupro. Segundo ela, ele tentou contra uma menor de 14 anos, que era sua enteada. A mulher também iniciou outra ação por causa de violência doméstica, inclusive ela tem uma medida protetiva contra ele.

A medida protetiva foi renovada recentemente e o processo corre na 1ª Vara de Proteção a Mulher desde 2019. A mulher, que não quer mostrar sua imagem e nem gravar entrevista, disse que está pronta para colaborar com a justiça.

O motivo de maior revolta é o segundo processo de 2020, onde Helder é acusado de estuprar a filha da mulher, que é do primeiro casamento. A vereadora Elzinha Mendonça já recebeu essas informações e também vão ser repassadas ao MP.

“Fui ao Ministério Público e falei com uma procuradora, que me orientou as medidas que devemos tomar. Estamos elaborando um documento contando toda a situação para que o MP possa investigar”, contou a vereadora Elzinha Mendonça.

Nesta terça-feira, 04, a Prefeitura de Rio Branco publicou um comunicado, que oficializa o afastamento de Helder Cotta Paiva.

Confira o comunicado completo na íntegra:

A Prefeitura de Rio Branco comunica o afastamento do servidor Helder Cotta Paiva de suas funções como Assessor de Articulação Institucional do município, pelo prazo de 60 dias, prorrogável por igual prazo, a contar do dia 03/07/2023 (segunda-feira).

O objetivo é aguardar a apuração dos fatos anunciados pelo gabinete da presidência da Câmara Municipal, por meio de ofício encaminhado na data de 29 de junho de 2023, anunciando suposta importunação por parte do assessor a uma servidora da casa parlamentar.

Desde já, garantimos que a prefeitura condena qualquer ato de importunação e espera que os fatos sejam bem apurados para que nenhuma das partes seja injustiçada.

por Agazeta.Net

