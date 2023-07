Galvez e Vasco disputam duelo focados na busca pela semifinal

O torcedor que assistiu a todos os jogos do Flamengo em junho não viu Pedro e Gabigol juntos em campo nenhuma vez. Seja por opção do técnico Jorge Sampaoli ou por lesão do camisa 10, a dupla não divide o campo desde maio, há oito partidas.

A última vez que Pedro e Gabigol atuaram juntos foi no dia 27 de maio, no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro no Maracanã. Na ocasião, eles foram titulares e jogaram os 90 minutos, com Gabriel dando a assistência para o gol de Ayrton Lucas, mas perdendo pênalti minutos antes.

Apresentado, Luiz Araújo se coloca à disposição para jogar: ‘Quem decide é o Sampaoli’

Desde então, quando um esteve em campo, o outro necessariamente esteve fora, seja no banco ou no departamento médico. Nesse período, quem ganhou espaço foi Bruno Henrique, que voltou a jogar com frequência e fez dupla tanto com Pedro quanto com Gabigol.

Nos últimos oito jogos, Pedro disputou sete, sendo titular em quatro e saindo do banco nos outros três, todas no lugar de Gabigol, e marcou três gols. O camisa 10, por sua vez, foi titular em quatro dos cinco jogos em que atuou e saiu do banco no outro, justamente no lugar do camisa 9, marcando dois gols. O rodízio tem dado resultado, já que o Flamengo venceu sete dos oito jogos e só perdeu um, a goleada sofrida contra o RB Bragantino.

Tempo de jogo de Pedro e Gabigol nas últimas 8 partidas:

Flamengo 2 x 0 Fluminense: Gabigol jogou os 90 minutos, Pedro ficou no banco

Vasco 1 x 4 Flamengo: Pedro jogou os 90 minutos, Gabigol não foi relacionado

Flamengo 2 x 1 Racing: Pedro jogou os 90 minutos, Gabigol não foi relacionado

Flamengo 3 x 0 Grêmio: Gabigol foi titular e substituído por Pedro no intervalo

RB Bragantino 4 x 0 Flamengo: Pedro foi titular e substituído por Bruno Henrique aos 15’/2T; Gabigol não foi relacionado

Santos 2 x 3 Flamengo: Gabigol foi titular e substituído por Pedro aos 40’/2T

Flamengo 4 x 0 Aucas: Pedro foi titular e substituído por Gabigol aos 20’/2T

Flamengo 2 x 0 Fortaleza: Gabigol foi titular e substituído por Pedro no intervalo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram