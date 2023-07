Em Xapuri, Gladson Cameli inspeciona construção da Ponte da Sibéria

O governo do Acre entregou na noite de domingo, 2, a premiação aos vencedores do 21º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, promovido pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Pela primeira vez, a Sassaricano na Roça, de Rio Branco, sagrou-se campeã da competição, que contou com a participação de sete grupos da capital e cinco do interior.

Com o tema “A flor e o beija-flor: 20 anos de uma história de amor”, o grupo junino encantou o numeroso público que acompanhou a apresentação nas arquibancadas da Arena dos Folguedos, montada no calçadão da Gameleira, Segundo Distrito da capital. Além de receber R$ 8 mil, a Sassaricano na Roça representará o Acre no Concurso Nacional de Quadrilhas, em Canaã dos Carajás (PA), nos dias 8 e 9 de julho.

Em meio a uma grande festa, a entrega do prêmio foi feita pelo governador Gladson Cameli, que aproveitou a oportunidade para desejar sucesso à quadrilha vencedora e reforçar o compromisso do Estado com a valorização da cultura.



“Não tenho dúvidas que o Acre será muito bem representado na etapa nacional e estamos na torcida desde já. Gostaria também de parabenizar toda a equipe de governo pela organização deste lindo arraial para as nossas famílias e reiterar o nosso empenho com as demandas do setor cultural”, afirmou.

Ellen Hanashara, coordenadora-geral da Sassaricano na Roça, falou sobre a conquista inédita e a responsabilidade de representar o estado na maior competição de quadrilhas juninas do país. “Lutamos há 19 anos para conquistar este título. Com muita força, garra e determinação, conseguimos realizar esse sonho. Vamos levar a cultura do Acre para a nacional e mostrar o nosso melhor”, declarou.

Mais premiações e o sucesso do Arraial Cultural 2023

Receberam também premiação as quadrilhas Matutos na Roça (2º lugar – R$ 6 mil); Junina Pega-Pega (3º lugar – R$ 5 mil); Malucos na Roça (4º lugar – R$ 4 mil); e Assanhados na Roça (5º lugar – R$ 3 mil). O concurso também agraciou categorias individuais.

Na categoria Noiva e Noivo do Casamento, os vencedores foram os representantes da Sassaricano na Roça, Geovana Aquino e Jonathan Oliveira. Narraiana Duarte de Oliveira e Tharlison Silva, da Matutos da Roça, foram os campeões na categoria Noiva e Noivo da Dança. O título de Marcador ficou com Ednilson Ferreira, da Sassaricano na Roça. Já na categoria Ator Destaque, o vencedor do concurso foi Wangleyson da Costa, da Matutos da Roça.

Os investimentos realizados pela gestão estadual foram destacados pelo presidente da Liga Acreana de Quadrilhas Juninas (Liquajac), Cimar Santos. “O tablado feito aqui na arena é o mesmo dos concursos nacionais e isso contribui muito no desempenho das apresentações. Além disso, o apoio do governo foi fundamental para a presença de quadrilhas do interior, como foi o caso [do grupo] de Santa Rosa do Purus”, frisou.

Desde a última terça-feira, 27, o governo acreano promoveu o Arraial Cultural 2023. O evento organizado pela FEM atraiu milhares de pessoas, movimentou a economia local e fortaleceu a tradição das festividades juninas durante seis noites.

“Vivemos dias de muita emoção e cultura aqui na Gameleira. As quadrilhas juninas fizeram um verdadeiro show, as pessoas atenderam ao nosso chamado e conseguimos proporcionar uma estrutura de excelência para que todos pudessem se divertir com comodidade e segurança”, avaliou Minoru Kinpara, presidente da FEM.

Por Wesley Moraes- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

