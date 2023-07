Concurso da PMAC tem inscrições prorrogadas e resultado de pedidos de isenção disponibilizado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 4, conforme edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023, a prorrogação do prazo de inscrições do concurso público para provimento de vagas de aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde da PMAC, e o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição.

As inscrições para o concurso público estão abertas desde o dia 30 de maio de 2023 até as 16h do dia 24 de julho de 2023. Para efetuar inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

Os candidatos inscritos poderão reimprimir o boleto, caso necessário, até às 16h do dia 25 de julho de 2023, quando esse recurso será retirado do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário emitido pela FGV, gerado ao término do processo de inscrição.

A taxa de isenção, o resultado final e a fundamentação de indeferimento dos pedidos de isenção estarão disponíveis para consulta individualizada pelos candidatos no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

Caso tenha sido verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato, para mais de uma área de conhecimento, será somente considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último, sendo essa identificada pelo sistema de inscrições online da FGV pela data e hora de envio do requerimento via Internet.

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão efetivar sua inscrição acessando o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23 e imprimindo o boleto para pagamento conforme seu prazo.

Para obter informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato, por meio do telefone 0800 283 4628 ou do e-mail [email protected].

Confira os editais aqui:

Edital nº 003 – PMAC – Resultado final das Isenções – 03-07-2023.pdf

Edital nº 004 – PMAC – Prorrogação do Prazo de Inscrição – 03-07-2023.pdf

Por Ingrid Andrade/Agência de Noticias do Acre

