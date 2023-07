Clara ou gema? Qual parte do ovo é melhor para a saúde e qual deve ser evitada

Os ovos são um item básico na cozinha, um alimento que desfrutamos em inúmeras receitas, desde um rápido mexido para o café da manhã até uma sobremesa decadente. Ainda assim, o antigo debate entre a Clara de Ovo Vs Gema continua firme. Devemos abraçar o ovo inteiro, ou andar cautelosamente ao redor da gema rica em colesterol? Aqui está o enigma desvendado.

Benefícios dos ovos

Primeiro, vamos esclarecer um mito: comer um ovo por dia é perfeitamente saudável para a maioria das pessoas! Com uma ficha nutricional repleta de proteínas de alto valor biológico, aminoácidos essenciais, vitaminas como A e B12 e minerais como zinco e selênio, os ovos são uma escolha recheada de nutrientes. São autênticas potências de proteínas de baixas calorias com um pequeno teor de carboidratos – um bônus para o seu café da manhã.

Contrariando a crença popular, o colesterol dietético dos ovos tem pouco impacto nos níveis de colesterol no sangue. Não é o colesterol do seu prato que é o problema, mas a mistura de lipídios e carboidratos na sua dieta. Portanto, para a maioria das pessoas, um ovo por dia mantém o déficit de nutrientes afastado.

Devemos optar pela clara ou pela gema?

Essa crença brotou do alto teor de colesterol da gema. Uma gema pode conter cerca de 200 miligramas de colesterol. Some a isso o significativo teor de gordura da gema (28,8 gramas por 100 gramas, em comparação com 0,17 gramas na clara), e você vê por que pode parecer atraente optar apenas por claras de ovo.

Então, às vezes, os nutricionistas sugerem claras de ovo para quem está contando calorias ou lidando com condições de saúde como diabetes ou problemas de colesterol. Para essas pessoas, limitar-se a três gemas por semana ou optar por apenas claras pode ser uma decisão sábia.

Mas antes de banir as gemas da sua cozinha, lembre-se disso: embora as claras sejam magras e ricas em proteínas, as gemas guardam um tesouro de nutrientes. Pense em vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitaminas B, colina, luteína e zeaxantina. Quando você descarta a gema, está dando adeus a essas maravilhas.

Sim, as claras de ovo são as máquinas de proteína magra e forte – excelentes para planos de perda de peso ou ganho de massa muscular. Mas não subestime o poder da proteína da gema, contribuindo com 43% da proteína total do ovo. Além disso, a proteína do ovo, com sua mistura perfeita de aminoácidos essenciais, é o padrão ouro em qualidade de proteína.

Conclusão

Então, o veredito Clara de Ovo Vs Gema? É um empate. Ambas as partes do ovo trazem algo nutritivo para a mesa, complementando-se para formar uma fonte nutricional equilibrada.

Para resumir, a menos que você tenha condições de saúde específicas, não se preocupe com o ovo que come. Desfrute dos benefícios completos dos ovos, gema e clara, mas mantenha a moderação em mente. Como em qualquer alimento, o equilíbrio é o ingrediente secreto.

No final, seja você um fã do ‘ovo inteiro’, um seguidor do ‘apenas claras’, ou um ‘amante da gema’, vamos celebrar o ovo em toda sua versatilidade, valor nutritivo e deliciosidade. Os ovos são nossos amigos na jornada para uma dieta variada e equilibrada.

Por Lucas R./Com informações da Universidade de Harvard

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram