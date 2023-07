Torcida pede saída de Luxemburgo; treinador admite que Corinthians não evoluiu sob seu comando

O jogador teve um ato de indisciplina ao longo desta semana e a diretoria do Peixe em

conjunto com o técnico Paulo Turra decidiu colocá-lo treinando em separado dos demais jogadores. Com isso, ele não joga neste domingo, contra o Cuiabá, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Segundo fontes ouvidas pelo ge, Soteldo não quis treinar depois do jogo contra o Blooming, ainda no vestiário da Vila Belmiro, com os companheiros que foram reservas na última rodada da Sul-Americana. No dia seguinte, pediu para sair mais cedo do treinamento, mas não alegou nenhum problema físico.

Em decisão conjunta da diretoria e da comissão técnica, o atacante Soteldo passará a treinar em separado do grupo principal. O jogador foi notificado neste sábado (1º) e nem viaja com o elenco para o jogo diante do Cuiabá – informou o Santos em nota.

Dono da camisa 10 do Santos, Soteldo é uma das lideranças do elenco. O venezuelano foi comprado mês passado pelo clube da Vila Belmiro por US$ 4 milhões (R$ 19,27 milhões na cotação) junto ao Tigres, do México. O Peixe parcelou o valor em quatro parcelas, mas ainda não chegou a depositar a primeira parte do acordo.

Com o afastamento de um de seus jogadores mais importantes, o técnico Paulo Turra busca um substituto no ataque. As opções são Lucas Braga, Lucas Barbosa e Patati.

Filme repetido?

No ano passado, também durante a semana de comemoração de seu aniversário, Soteldo faltou a um treinamento no Tigres sem o aval da comissão técnica. No mesmo dia, o venezuelano postou imagens da comemoração em seu Instagram.

O problema extracampo foi determinante para que os mexicanos optassem em colocá-lo no mercado e, semanas depois, aceitassem a proposta do Santos para tê-lo por empréstimo.

Por Bruno Giufrida e Yago Rudá/Globo esporte / Fotos: Raul Barreto Santos FC

