No interior do Acre; Jovem é morto a tiros quando estava em frente de casa com amigos

A Polícia Civil de Sena Madureira, no interior do Acre, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Francisco Jorge de Souza Falcão na última quinta-feira (29) em um restaurante da cidade. Ele é investigado por matar a ex-esposa, Antônia Rocha da Conceição, de 20 anos, e Jaime Cândida Rodrigues, de 27, no último dia 24 de junho no Ramal Porongaba, que fica no km 100 da rodovia Transacreana, zona rural do município.

Conforme as investigações, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com Antônia Rocha. No último sábado, com o pretexto de deixar o dinheiro da pensão do filho de 3 anos, que tinha com a ex, o Francisco Jorge Falcão foi até a propriedade da família da vítima no horário do almoço.

O suspeito começou a agredir a ex-mulher e Jaime Rodrigues foi morto ao tentar defendê-la. Ainda segundo as investigações, Antônia levou um tiro no rosto, na região do queixo, e estava com o filho no colo quando foi ferida.

O caso é investigado como feminicídio e o suspeito já havia ameaçado a vítima e familiares. “Após o crime, ele se evadiu para a mata, a informação inicial que tínhamos era que estava na casa de parentes. Posteriormente, ele veio para Sena Madureira, ficamos sabendo que tinha a intenção de se apresentar, mas não era certeza e, como já estávamos com o mandado de prisão, o localizamos em um restaurante”, explicou a delegada Rivânia Franklin, responsável pelo inquérito.

A delegada acrescentou que o suspeito já passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva mantida. Francisco Falcão ainda não foi ouvido pela polícia, mas, conforme a delegada, ele avisou por meio do advogado que vai falar em juízo. “Disse que não iria falar nada na delegacia e deixou para ouvi-lo depois”, contou.

Chegada desprentensiosa

Ainda segundo a apuração da polícia, o suspeito chegou de forma desprentensiosa na hora que a família da vítima almoçava. Com a desculpa de pagar a pensão do filho, Francisco Falcão se aproximou da família e depois sacou uma arma.

“O Jaime foi o primeiro atingido, inclusive. As informações que temos é que o Jaime estava almoçando com a família, era um conhecido e trabalhava na região. Até onde levantamos a Antônia e o Jaime não tinhas nenhum relacionamento. Antônia tinha separado do suspeito pelo histórico de violência”, concluiu.

Por Aline Nascimento, g1 AC

