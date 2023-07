Petrobras Anuncia Redução De 5,3% Nos Preços Da Gasolina E De 3,9% No GLP

Descubra os benefícios da água com gás, a alternativa saudável aos refrigerantes comuns. Com zero calorias e zero açúcar, a água com gás é não apenas refrescante, mas também ajuda a manter sua saúde em dia. Faça a troca hoje mesmo e deixe sua saúde brilhar!

Você está preocupado que sua fixação por refrigerantes esteja caminhando para se tornar um risco à saúde? Não está sozinho! Muitas pessoas ao redor do mundo são viciadas nessas bebidas cheias de açúcar. Mas calma, temos uma alternativa que não só é boa para você, mas também é divertida de beber.

Refrigerantes, colas, guaranás – essas bebidas doces e efervescentes têm tantos nomes, mas uma coisa é constante – os riscos à saúde associados ao seu consumo diário. Sim, aquelas latas e garrafas de delícias borbulhantes e adocicadas podem elevar seu nível de açúcar no sangue, aumentar os triglicerídeos e inflar os níveis de colesterol LDL ruim, preparando o terreno para doenças cardiovasculares.

No entanto, abandonar de vez é uma ideia assustadora para a maioria. Então, o que você pode fazer? Que tal optar pelas versões zero açúcar? Elas não são perfeitas, mas muitos nutricionistas concordam que são um mal menor comparado às suas contrapartes açucaradas. Mas, vamos inverter essa lógica. E se te dissermos que existe uma bebida carbonatada que não só tem baixo teor de calorias e açúcar, mas também é recomendada pela ciência? Sim, você ouviu direito!

Os benefícios da água com gás

Apresentamos o azarão das bebidas carbonatadas – a água com gás. É mais do que apenas água com um toque efervescente. Agora, você deve estar pensando: “A água com gás pode realmente ser tão boa? É melhor do que a água comum? E, mais importante, vai satisfazer minha vontade de uma Coca-Cola ou uma Fanta?”

Bem, a resposta está nas bolhas. A efervescência da água com gás engana seu cérebro, fazendo você acreditar que está tomando um refrigerante. Sim, não tem o sabor da sua coca-cola regular, mas é uma troca valiosa e mais saudável. Além disso, tem zero calorias e zero conteúdo de açúcar. Não é à toa que os especialistas em saúde estão tão empolgados com ela, segundo o Healthline.

Mas isso não é tudo! Aqui está o que a ciência diz sobre os benefícios dessa água borbulhante:

Sensação de saciedade: As bolhas na água com gás criam uma sensação de plenitude, suprimindo o seu apetite. Então, beber um copo ou dois antes das refeições pode ajudá-lo a controlar sua ingestão de calorias.

Auxilia na digestão: A água com gás pode auxiliar seu processo de digestão, tornando-a uma excelente bebida pós-refeição.

Baixa em calorias: Com zero calorias, é uma opção sem culpa para aqueles que estão de olho no peso.

Hidratação: Assim como a água comum, a água com gás também mantém você hidratado. Além disso, adiciona um pouco de diversão à tarefa monótona de beber água.

Benefícios à saúde: O consumo regular de água com gás pode reduzir o risco de doenças metabólicas crônicas e até melhorar o diabetes tipo dois.

Então, aí está! A água com gás não é apenas mais uma bebida carbonatada, mas uma alternativa saudável aos refrigerantes comuns. Da próxima vez que estender a mão para uma lata de refrigerante, lembre-se, há uma alternativa borbulhante que é mais saudável e igualmente refrescante. Então, por que não fazer a troca para a água com gás hoje?

Por Lucas R/ Portal Misterios do mundo

