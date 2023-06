Em sena madureira: Policia civil prende autor de duplo feminicidio

Na última quinta-feira, 29, a Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da equipe de investigação de Sena Madureira, cumpriu mandado de Prisão Preventiva. Essa medida foi representação da Delegada Rivânia Franklin, encarregada do inquérito, com o auxílio do Delegado Thiago Parente. Como resultado das investigações e do deferimento do pedido de Prisão Preventiva pela Poder Judiciário da Comarca de Sena Madureira, foi possível a prisão de F. J. de S. Ele é acusado de matar sua ex-esposa e a irmã da vítima.

O crime ocorreu no final da estrada Transacreana, após o km 100, entrando mais 80 km no Ramal Nova Olinda, Seringal Porangaba, Colocação Abacaba.

Francisco não aceitava a separação e já vinha ameaçando a vítima, assim a família de sua ex-esposa, desde a separação do casal. Por essa razão, temendo pela vida, a vítima e seus familiares se mudaram para outro município.

No entanto, Francisco, na ocasião em que supostamente iria encontrar sua ex-esposa para pagar a pensão de seu filho, entrou em forte discussão, motivada pela separação.

Em certo momento, o criminoso sacou uma arma de fogo e disparou contra sua ex-esposa, matando-a. A irmã da vítima que se encontrava na cozinha, ao tentar desarmar Francisco, acabou por também ter a vida ceifada por disparos. Após o duplo feminicídio com uso de arma de fogo, o acusado fugiu.

No entanto, após investigação minuciosa e buscas realizadas pela Polícia Civil, o autor do crime foi preso, permanecendo em silêncio durante sua condução.

Por ocasião de sua prisão, foi conduzido à Delegacia Regional de Sena Madureira (AC) e passou por interrogatório.

Depois, o acusado foi encaminhado para audiência de custódia, em seguida conduzido ao presídio Evaristo de Moraes, onde aguardará julgamento.

Foi um crime que bárbaro que abalou a região, sendo prontamente resolvido pela Polícia Civil.

Por Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram