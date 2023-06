Homem é condenado por perseguir mulher em aplicativos de redes sociais digitais

Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (1º BPM/PMAC) apreenderam duas armas de fogo após uma tentativa de roubo ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 29, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Os militares faziam o patrulhamento em sua área de atuação quando receberam o pedido de socorro de uma das vítimas, que dirigia uma caminhonete, mesmo com as pernas amarradas. Ele relatou que cerca de cinco homens armados haviam invadido a sua residência e passaram a lhe agredir e ameaçar os demais moradores, em busca de dinheiro.

Os criminosos teriam começado a colocar os bens da família dentro do veículo, porém, ao perceberem a viatura em patrulhamento nas proximidades, iniciaram fuga, levando ainda cerca de 650 reais em dinheiro.

Com o apoio de outra guarnição, os policiais iniciaram buscas até chegar ao porto do bairro, às margens do rio Acre, onde avistaram suspeitos, que se evadiram para uma região de mata. Durante o acompanhamento, foi possível apreender um revólver calibre .38, com seis munições.

A outra guarnição realizava o cerco por outra extremidade da área de mata quando surgiu nas margens do rio um dos suspeitos com uma arma de fogo na mão, apontando-a na direção da equipe policial, que efetuou disparos, momento em que o homem se evadiu e deixou cair a arma, outro revólver calibre 38., com cinco munições.

As guarnições continuaram as buscas, mas não foi possível localizar os envolvidos. As vitimas foram orientadas a registrar notícia crime. As armas e munições foram entregues na delegacia de polícia civil para as medidas cabíveis.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

