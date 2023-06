Benedito Gonçalves vota pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro

O apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inclusive com a doação de helicópteros para reforçar as ações na área ambiental e de de fiscalização das fronteiras, além do transporte de enfermos de locais de difícil acesso foi pedido pelo governador Gladson Cameli para o diretor-geral do órgão, Antônio Fernando Oliveira, em reunião, nesta terça-feira, 27, na PRF, em Brasília.

Gladson Cameli explicou a importância dos helicópteros para atuação no Estado especialmente “no combate às queimadas e ao desmatamento ilegal, uma das grandes preocupações, principalmente com o início do verão no Estado”.

O governador também reforçou que o Acre tem grandes extensões de florestas e de fiscalização de fronteira, precisando do apoio e parceria com outros órgãos, inclusive do governo federal. Também relatou as “dificuldades de acesso à parte dos municípios do Estado, onde a população se locomove pelos rios ou via aérea”, além da dependência de parte de populações do Amazonas e de Rondônia das estruturas do Estado, assim como de países vizinhos.

O objetivo do governo, disse Gladson Cameli, é manter bases em todas as regiões do Estado. “Queremos reforçar e expandir nossas estruturas e manter bases nas regiões do Juruá, Purus, Envira, Alto Acre e Baixo Acre”, explicou, destacando ainda “a grande quantidade de aldeias na região e a necessidade de assistência aos indígenas”.



A intenção do governador é tratar da questão dos helicópteros também com o Ministério da Justiça, para onde estes foram disponibilizados, conforme informou o diretor-geral da PRF, que afirmou-se solidário com o Acre e se colocou “à disposição para ajudar o Estado em tudo o que for possível”.

O governador aproveitou para visitar a exposição de veículos e vias mantida pela PRF em sua sede, em Brasília.

Também participou da reunião o procurador do Estado, João Paulo Setti.

Por Dilma Tavares- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Dilma Tavares/Ascom Serf

