Jornalista faz rifa para custear tratamento de mais de R$ 20 mil para retirar de pedras nos rins

O jornalista Wescley Camelo (foto) está organizando uma rifa para arrecadar fundos para realização de um procedimento médico para o tratamento de cálculos ureterais, conhecido como ureterolitotripsia transureteroscópica, procedimento terapêutico que não necessita incisões. A intervenção cirúrgica é indicada para remover pedras que estão localizadas no ureter, obstruindo o rim, de forma que não conseguem ser eliminadas naturalmente pelo corpo.

No caso de Camelo, será feita a retirada de um cálculo renal de mais de 1 centímetro. O jornalista ressaltou que, infelizmente, na rede pública de Saúde do Acre, não é possível fazer esse procedimento e, por essa razão, surgiu a ideia de realizar uma rifa.

Estou fazendo essa rifa para ver se consigo arrecadar o valor do procedimento. O custo total é de R$ 22 mil. Essa cirurgia não pode ser realizada no Acre. O especialista falou que o aparelho que tem no Estado não alcançar o local onde está a pedra nos rins. Ou seja, precisa ser um aparelho flexível, que só tem na rede privada, em hospitais particulares”, disse Wescley.

Ele também ressaltou que está difícil trabalhar devido a doença.

“Estou fazendo meus trabalhos de casa, porém, depois de dez minutos sentado, tenho que levantar porque já começa a incomodar. Já fiz o implante do cateter para não perder as funções do rim esquerdo, mas esse aparelho tem um prazo e não pode ficar por muito tempo no organismo, no máximo quatro meses. Já estou há quase 30 dias com ele, então tenho noventa dias para 90 para retirar, e quando isso acontecer já tenho que realizar o procedimento cirúrgico”, frisou o jornalista.

A rifa, com premiação de R$ 1 mil, com sorteio no dia 30 de agosto, pode ser adquirida pelo valor de R$ 10 pelo endereço eletrônico: https://www.rifatech.com/app/2057070002.xhtml.

Por Dell Pinheiro A Gazeta

