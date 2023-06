Abel anuncia. Vai embora do Palmeiras no fim de 2024

Corinthians perde para o Athletico-PR e segue na ‘segunda página’ do Brasileirão

Vitor Roque marcou o único gol da partida e garantiu mais três pontos para o Furacão no Campeonato Brasileiro

Ao abrir a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico recebeu o Corinthians, na Arena da Baixada, neste sábado (24). Precisando vencer, o Alvinegro foi derrotado pelo Furacão por 1 a 0, com gol de Vitor Roque.

Com o resultado, o Corinthians fica com 12 pontos, na 15ª posição. Já o Athletico vai a 19, em quinto lugar.

Agora, as equipes se preparam para a disputa da Libertadores. O Furacão enfrenta o Alianza Lima na terça-feira (27), às 19h (horário de Brasília), enquanto o Corinthians, já eliminado, enfrenta o Liverpool, do Uruguai, na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília).

Os primeiros 45 minutos foram de total domínio do Athletico. Com muitos erros do Alvinegro, o Furacão aproveitava para levar perigo à meta adversária. Foi um verdadeiro bombardeio nos minutos iniciais, com bolas na trave, defesas de Cássio e um chute perigoso de Vitor Roque.

O Corinthians tentava suportar a pressão, mas, aos 35 minutos, Vitor Roque não desperdiçou o lance. Khellven ajeitou a bola e o jovem a empurrou para o fundo da rede.

Nos acréscimos, o mesmo Vitor Roque ampliou para o Furacão. No entanto, o gol foi anulado, já que o VAR afirmou que a bola não entrou por completo.

Athletico mantém o domínio, mas não amplia o placar

O Athletico continuou a dominar o jogo no segundo tempo e levou perigo com Vitor Roque e Canobbio, mas não conseguiu superar Cássio novamente. O Corinthians até tentou, com Róger Guedes e Yuri Alberto, mas os jogadores tampouco conseguiram chegar à rede de Bento.

Os técnicos começaram a fazer mudanças nas equipes para buscar o gol, mas a partida seguiu igual, com a vitória do Furacão.

Por R7 Esportes

