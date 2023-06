Homem é preso pela PM por traficar drogas no bairro Base

“Um grave acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo, 25 de junho de 2023, no km 120 da BR-317, próximo à Fazenda Santa Gertrudes, no município de Capixaba, Acre. O acidente ocorreu no capotamento de um caminhonete Hilux e na perda de uma vida.

Maria Aparecida Silva, uma idosa de 92 anos, que comemora seu aniversário amanhã, infelizmente faleceu no acidente. Seu filho, Luiz Catarino da Silva, de 60 anos, ficou ferido. O motorista, Luiz, estava conduzindo a Hilux de cor prata, com placa OHV-0I05, de Brasiléia com destino a Nova Califórnia, em Rondônia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando o veículo passou em um buraco ao fazer uma curva à esquerda no km 120 da BR-317, entre os municípios de Capixaba e Senador Guiomard. O motorista perdeu o controle do caminhonete, que capotou várias vezes. O impacto foi tão forte que duas rodas do veículo se desprenderam e a idosa foi lançada para fora da caminhonete. O carro ficou completamente destruído.

Populares que passaramm pelo local acionaram a chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas, infelizmente, quando os paramédicos chegaram, nada conseguiu fazer por Maria Aparecida, pois ela já havia falecido. Segundo o médico do SAMU, a idosa sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e trauma na cabeça. Luiz, o motorista, sofreu alguns cortes menores e recebeu atendimento médico no local.

A área foi clínica pela Polícia Rodoviária Federal para realização dos procedimentos de perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo de Maria Aparecida foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

O caminhonete foi removido por um guincho e a BR-317 foi totalmente liberado.”

Por AcreOnline informações e fotos AC24horas

