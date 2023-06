Trabalhador é assassinado a facadas no interior do Acre

Marcelo Souza da Silva, um trabalhador de 33 anos, foi morto a golpes de faca na última sexta-feira (23) na Praça da Seringueira, localizada na avenida Castelo Branco, no Centro de Senador Guiomard, no Acre. O crime ocorreu durante uma discussão entre Marcelo e o suspeito, identificado como Carlos Pereira de Souza, de 54 anos, que estava presente durante uma bebedeira na Praça do Seringueiro.

Segundo testemunhas, a discussão entre Marcelo e Carlos começou devido a ofensas dirigidas à esposa de Carlos. Após o desentendimento, Marcelo decidiu dormir na praça, próximo ao local da discussão. Inconformado com as ofensas, Carlos chamou seu filho de 14 anos e ambos foram armados com facas até onde Marcelo estava dormindo. Eles desferiram vários golpes na região do peito e abdômen da vítima.

Mesmo ferido, Marcelo tentou correr para escapar, mas acabou perdendo as forças e caindo. Os autores do crime fugiram do local logo após o ataque. Populares que presenciaram a cena acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, infelizmente, quando a ambulância chegou, Marcelo já havia falecido.

A área do crime foi isolada pelas autoridades militares, que realizaram a perícia no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos.

Graças às informações coletadas por policiais militares do 5° Batalhão, os autores do crime, pai e filho, foram presos no bairro São Francisco, próximo ao clube Águas do Quinari. O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.

AcreOnline com informações e foto ContilNet

