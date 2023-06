Policia militar realiza primeiro encontro de carros antigos no Acre

Policiais civis e militares lotados em Sena Madureira, município do interior do Acre, estão se deslocando, na tarde deste sábado (24), para o seringal Santa Luzia, às margens do rio Iaco, na tentativa de prender um homem que matou a ex-mulher e o atual marido dela. As mortes foram confirmadas à Polícia por pessoas que moram vizinhas ao local da tragédia.

Os nomes dos envolvidos na ocorrência ainda não foram divulgados. Para cometer os crimes, o assassino utilizou uma arma de fogo, cujo calibre também não foi informado à Polícia.

O ContilNet teve acesso à foto de uma das vítimas, a mulher, que ainda não teve o nome divulgado.

Tião Maia, ContilNet- e Foto

