Receita abre consulta a segundo lote de restituição do IR

A data se aproxima e os aposentados já começam a fazer planos. Sim, o 13º cai na conta na próxima segunda-feira, dia 26!! O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar os valores relativos à segunda parcela do 13° salário para aposentados e pensionistas.

Primeiro, serão contemplados os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 e que recebem até um salário mínimo. Demais remunerações são contempladas até o dia 7 de julho.

Todos receberão a segunda parcela até o mês seguinte. A primeira parcela do 13º salário já foi paga e corresponde a 50% do valor do benefício. No entanto, na segunda parcela pode haver dedução do imposto de renda.

Como Consultar

Os segurados poderão consultar detalhes sobre o pagamento por meio do site MEU INSS ou do aplicativo com o mesmo nome. Para isso, é necessário fazer login com a conta Gov.br, inserindo as mesmas informações usadas em outras plataformas do Governo Federal.

Vale destacar que o calendário de pagamentos segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, sendo dividido em duas partes: quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima de um salário mínimo.

Quem poderá receber o 13°?

O pagamento pode ocorrer para pessoas que em 2023 receberam auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensionistas ou auxílio-reclusão.

Para realizar o pagamento, o governo investirá R$ 62,6 bilhões. O valor do 13° já levará em conta o reajuste do salário mínimo que é de R$ 1320.

O pagamento do abono ocorre usualmente no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro. Todavia, com a pandemia da Covid-19 há três anos que este benefício recebe antecipação a fim de aquecer a economia no país.

Leia também: Antecipação Do 13° Do INSS Vai Liberar O 14° Salário?

Calendário da segunda parcela do 13º

A seguir, confira os calendários de pagamento da 2ª parcela do salário do 13° dos aposentados e pensionistas do INSS.

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 – 26 de junho;

Final 2 – 27 de junho;

Final 3 – 28 de junho;

Final 4 – 29 de junho;

Final 5 – 30 de junho;

Final 6 – 3 de julho;

Final 7 – 4 de julho;

Final 8 – 5 de julho;

Final 9 – 6 de julho;

Final 0 – 7 de julho.

Segunda parcela do 13º para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final 1 e 6 – 3 de julho;

Final 2 e 7 – 4 de julho;

Final 3 e 8 – 5 de julho;

Final 4 e 9 – 6 de julho;

Final 5 e 0 – 7 de julho.

De Ana Luzia Rodrigues- Jornal Contabil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram