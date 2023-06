Polícia Militar inicia projeto “PMAC nas escolas”

Em Cruzeiro do Sul, uma mulher foi presa por agredir uma jovem em seu local de trabalho no bairro da Baixa. A polícia foi chamada para lidar com a ocorrência de agressão física, e as informações coletadas sugerem que a motivação para o ataque foi a descoberta de uma traição envolvendo o marido da agressora.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou uma mulher muito agitada que havia acabado de agredir uma jovem que trabalhava em um supermercado. De acordo com informações obtidas pela polícia, a agressão foi motivada pela descoberta da traição do marido da agressora. A mulher ficou furiosa ao descobrir que a jovem estava em um motel com seu parceiro e decidiu confrontá-la diretamente em seu local de trabalho.

Depois que a polícia interveio, a agressora foi detida e levada à delegacia para prestar esclarecimentos. A jovem agredida foi orientada a registrar um boletim de ocorrência contra a agressora.

Juruá Online

