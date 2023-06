CDH do Senado aprovou lei que proibe a criação de contas em rede socias para menores de 12 anos.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou na manhã desta segunda-feira, 19, a inauguração da sala de exames hormonais na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco.

A novidade, que vai beneficiar a população dos 22 municípios acreanos, é a implantação de uma máquina de análise hormonal, serviço que anteriormente era oferecido apenas pelo serviço particular, e na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), para pacientes já internados.



O governador Gladson Cameli participou da inauguração e destacou os avanços realizados na área da Saúde durante a gestão.

“Essa é uma entrega importante para o usuário final, que é a população. Agora, as pessoas poderão realizar seus exames sem sair de casa, o que diminui custos para as famílias. Hoje também será inaugurada, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, a Unidade Sentinela, que vai possibilitar atendimento rápido a crianças, adultos e idosos que estejam com síndromes gripais”, observou o chefe do Executivo.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da aquisição para o sistema de Saúde acreano.

“É uma máquina com alto custo que realiza 31 exames de alta complexidade, investigação de diversos exames hormonais e oncológicos por exemplo. O nosso objetivo é dar apoio aos municípios, que podem se inscrever através da regulação. A coleta será feita no município, processada em Rio Banco, e em uma semana sairá o resultado”, frisou o titular da Saúde.

Vitória Ribeiro é biomédica e responsável técnica pelo laboratório de análises clínicas. Ela explica que essa foi uma aquisição importante para o atendimento à população.

“As pessoas precisavam buscar atendimento particular para conseguir realizar esses exames hormonais. Com essa máquina, os 22 municípios serão atendidos, o que vai trazer benefícios para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, comentou.

Avanços na Saúde do Acre

O secretário de Saúde explica que a Unidade Sentinela faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para investigar e rastrear o vírus dominante da síndrome gripal, que atinge as pessoas em cada região do país. Com essa informação em mãos, vacinas específicas serão criadas para que a eficácia do imunizante possa salvar mais vidas.

Além disso, na última semana o gestor lembrou que o governo estadual recebeu uma doação do Estado de Minas Gerais, de cinco novos berços aquecidos que vão compor a rede de assistência infantil no Hospital da Criança, também para tratamento das síndromes gripais. O governo terá então a soma de 31 leitos, além de mais dez provenientes de um contrato com o Hospital Santa Juliana. Ao todo serão 41 leitos infantis no estado.

Por Vitor Hugo Calixto Agência De Noticias do Acre

