Fortaleza encaminha contratação de Marinho, do Flamengo

O clube árabe perdeu a corrida na contratação de Lionel Messi para o Inter Miami, dos EUA, e quer se reforçar com uma nova estrela do futebol mundial ao visar à contratação do camisa 10 do PSG. As informações são do jornal americano CBS Sports.

De acordo com as informações do periódico, representantes do Al-Hilal viajaram para Paris na sexta-feira (9) para se reunir com os agentes do brasileiro e entender sua situação no clube francês.

A intenção saudita é oferecer um contrato semelhante ao de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr: valor que ronda os 200 milhões de euros anuais (cerca de R$ 1,04 bilhão, na cotação atual).

Neymar está na lista de possíveis vendas do PSG desde 2022 e, apesar de ter contrato por mais quatro anos, não enfrentaria grande oposição caso quisesse rumar para o Oriente Médio.

Além disso, torcedores do clube fizeram protestos durante a temporada no Parque dos Príncipes, no centro de treinamento do Paris e até mesmo na porta da casa do atleta, pedindo sua saída.

A CBS Sports também afirmou que o jogador foi oferecido pelo PSG a outros clubes na Europa, mas houve pouco interesse numa negociação.

A Arábia, portanto, seria uma forma de se desfazer do brasileiro, que tem valor de mercado estimado em 70 milhões de euros, apenas um terço do que custou aos cofres parisienses em 2017, quando foi contratado junto ao Barcelona.

A contratação de Neymar, por parte do mundo árabe, seria uma forma de dar continuidade a um plano em andamento. O Fundo de Investimento Público do país tem investido pesado para viabilizar a contratação de estrelas do futebol mundial, a fim de que o país obtenha apoio para sediar a Copa do Mundo de 2030.

Além de Cristiano Ronaldo, os franceses Karim Benzema e N’Golo Kanté acertaram com o Al-Ittihad — Kanté ainda não foi anunciado oficialmente —, e outros atletas, como Wilfried Zaha e Ilkay Gundogan, podem entrar em processo de negociação.

