Deputados do Acre aprovam aposentadoria especial para servidores públicos com deficiência

A Presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari esteve no Educandário Santa Margarida, nesta sexta-feira, 16, para entrega de fraldas infantis. No total, foram 119 pacotes de fraldas, resultado de esforços para a campanha de doações iniciada pelo Poder Judiciário Acreano juntamente com a Associação de Magistrados do Acre (Asmac), o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre (SINJUS-AC).

Esta doação específica foi feita pelo Sindicado do Oficiais de Justiça do Acre (SINDOJUS-AC). A entrega foi acompanhada pelos seus representantes, diretor-presidente Jackson Maia e diretor-financeiro James Borges .

A desembargadora-presidente Regina Ferrari agradeceu os esforços tanto do Sindicato de Oficiais de Justiça, do Sindicato dos Servidores e da Associação de Magistrados . “Sabemos que essas instituições estão atuando de forma aguerrida na mobilização se seus sindicalizados e associados, e ter o apoio e reforço deles nesse momento é de uma importância gigante para continuarmos colhendo doações para ajudar o maior número de pessoas possíveis”, disse.

O coordenador-geral do Educandário Santa Margarida, Eduardo Vieira, agradeceu o gesto e falou sobre a importância das doações. “O Educandário Santa Margarida tem tido um apoio incondicional da Tribunal de Justiça através da desembargadora Regina e de toda a sua equipe, que colabora muito com o lado institucional através da agilização dos processos e todo apoio que nós precisamos e também apoio material, como esse que recebemos hoje através de uma doação muito significativa de fraldas. Então, nós somos muito gratos e em nome das crianças também, agradecemos”, finalizou.

O presidente do SINDOJUS-AC elogiou as ações da chefe do Poder Judiciário, que vem desenvolvendo no âmbito social de relevância para todo o Estado. “O Sindicato dos Oficiais de Justiça atendeu ao chamamento da Presidência do TJAC e também do presidente do SINJUS-AC, Rangel Araújo, no sentido de colaborar com as ações do Tribunal. Parabenizamos as ações da Presidência do TJAC e os Oficiais de Justiça se colocam à disposição e, sempre que possível endossarão ações de importância social de ajudar ao próximo”, finalizou.

Balanço das doações

As ações solidárias são referentes desde as enchentes dos rios que afetaram diversa famílias, em março deste ano à necessidade básica da instituição de acolhimento como o Educandário Santa Margarida. Além da ASMAC e do SINJUS-AC, também realizaram doações a Prefeitura de Sena Madureira, Cartório Martins de Senador Guiomard e a Superintendência da Policia Federal do Acre e anônimos, com arrecadação e doação de alimentos, produtos de limpezas, água e roupas.

Entre os municípios beneficiados estão Rio Branco, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. No caso da doação dos pacotes de fraldas, a ação também beneficiou casas de acolhimento em Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul.

Doações em números

387 cestas básicas

600 garrafões de água de 20l

1,2 mil garrafas de água

263 pacotes de fraldas

177 kits de limpeza

5 fardos (feijão, açúcar, farinha, arroz e milharina flocão)

R$ 21 mil arrecadado revertido em mais cestas básicas, kits de higiene e limpeza, fraldas e água potável

Por TJAC

