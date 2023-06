Com presença do governador Gladson Cameli, Semana da Engenharia é aberta no Acre

Em comemoração aos 45 anos de fundação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea-AC), teve início na noite de quarta-14, a Semana de Engenharia. A abertura do evento ocorreu no auditório do Sebrae, em Rio Branco, e contou com a participação do governador Gladson Cameli.

Em seu pronunciamento, o chefe de Estado, que também é engenheiro civil há 22 anos, parabenizou o Crea-AC pela atuação em prol do desenvolvimento do Acre. Cameli destacou ainda que os próximos meses serão marcados por grandes investimentos do governo acreano na execução de importantes obras públicas.

“Nosso conselho não tem medido esforços na luta e na defesa dos direitos dos engenheiros do Acre. Agora, neste verão, retomaremos várias obras de construção civil no nosso estado. São obras estruturantes na capital e no interior, todas com potencial para a geração de emprego e renda, e aquecimento da economia local”, enfatizou.

Como parte da programação da Semana da Engenharia, que tem como tema “Oportunidades de Trabalho e Renda para as Engenharias, Agronomia e Geociências”, a entidade realizará painéis, palestras, minicursos, homenagens e visitas técnicas para a classe até sexta-feira, 16.

A presidente do Crea-AC, Carmem Nardino, destacou a trajetória de sucesso da instituição. “Tivemos um começo marcado por muitos desafios, mas ao longo dos anos, com muito trabalho e dedicação, construímos uma entidade sólida e que tem contribuído muito com crescimento do estado”, afirmou.

Carlos Vilhena, diretor executivo da Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea), lembrou que o Brasil possui uma das melhores engenharias do mundo. “Produzimos aviões de ponta e somos os maiores produtores de alimentos do planeta. Estes dois setores que citei utilizam a engenharia em seus processos e comprovam que o nosso país conta com excelentes profissionais”, argumentou.

O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac); e do deputado estadual Eduardo Ribeiro; entre outras autoridades.

Por agência de Noticias do Acre

