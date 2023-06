Polícia Militar realiza solenidade alusiva a projeto social do 3° Batalhão

No pátio externo do 3° Batalhão de Polícia Militar foi realizada na manhã de quarta-feira, 14, uma solenidade de entrega de kimonos do Projeto social “Força e Honra”.

O projeto “Força e Honra” é fruto de uma parceira da Polícia Militar, por meio do 3° Batalhão e do Poder judiciário, desde o ano de 2017. A iniciativa beneficia 60 crianças e adolescentes e os insere na prática esportiva através do Jiu-jitsu e Muay thai. O projeto contempla um público de bairros carentes e próximos ao batalhão.

As instruções são ministradas na própria unidade militar por policiais que abdicam de sua folga para ensinar as artes marciais aos jovens.

Estiveram presentes no local do evento a Vice – Governadora do Acre, Mailza, a Juíza da Vara de execuções penais e de medidas alternativas, Andreia da Silva Brito, e demais autoridades civis e militares, além de crianças do projeto e comunidade. Por ocasião do evento foram entregues kimonos para as crianças e homenagens para autoridades parceiras do projeto.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram