Idoso é encontrado morto em ramal no Acre com seu cachorro ao lado

Policiais federais do Acre deflagraram, nesta quarta-feira (14), a Operação Overflight, que visa a repressão ao desmatamento ilegal, extração irregular de madeira e invasão de terras públicas no interior da Floresta Nacional do Iquiri (Flona do Iquiri).

A Flona do Iquiri é uma unidade de conservação federal criada em 2008, que tem 1.476.073 hectares e está localizada no sul do Amazonas, com forte abrangência na região de divisa com os estados do Acre e Rondônia, conhecida como Zona de Desenvolvimento Sustentável dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia (Amacro).

“Os trabalhos são desenvolvidos a partir da análise e monitoramento diário das principais áreas com alertas de desmatamento e queimadas na região da tríplice fronteira entre os estados da federação e visam desestruturar a prática de crimes ambientais na região. O nome da operação faz referência à soma dos esforços entre a Polícia Federal e o ICMBio na repressão à devastação ambiental causada na floresta.”

por G1 AC

